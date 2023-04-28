



Молодой человек упал под поезд в Кирьят-Моцкин: новые подробности

Днем, 28 апреля, сбитый поездом в Кирьят-Моцкин 20-летний молодой человек был зажат между путями и колесами поезда.



Об этом сообщили в пожарно-спасательной службе.



Уточняется, что были оперативно проведены спасательные работы. По предварительным данным, молодого человека сбил поезд, когда он упал с платформы.



Пострадавшего после проведения спасательной операции доставили в больницу Рамбам. Он находится в критическом состоянии с множественными травмами.



"Молодой человек, сбитый поездом, застрял под ним. Он был без сознания. Сложные и длительные спасательные операции пожарных включали введение лекарств, сердечно-легочную реанимацию и остановку кровотечения. Как можно скорее мы перевели его в машину интенсивной терапии и эвакуировали в больницу, во время эвакуации его состояние ухудшилось, и мы провели ему реанимацию", - сообщили в MDA.