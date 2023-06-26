



Молодой человек погиб в результате ДТП возле Бейт-Арье

Молодой человек лет двадцати погиб в понедельник утром в результате столкновения его автомобиля с грузовиком на шоссе 5 к востоку от Тель-Авива.



Авария произошла недалеко от Бейт-Арье, поселения в Иудее и Самарии.



Прибывшие на место медики попытались реанимировать мужчину, но спасти его не смогли.



Водитель грузовика пятидесяти лет получил легкие ранения и был доставлен в больницу.



Причина аварии не выясняется.



С начала года в дорожно-транспортных происшествиях погибли 170 человек.

