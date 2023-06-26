Молодой человек погиб в результате ДТП возле Бейт-Арье
Молодой человек лет двадцати погиб в понедельник утром в результате столкновения его автомобиля с грузовиком на шоссе 5 к востоку от Тель-Авива.
Авария произошла недалеко от Бейт-Арье, поселения в Иудее и Самарии.
Прибывшие на место медики попытались реанимировать мужчину, но спасти его не смогли.
Водитель грузовика пятидесяти лет получил легкие ранения и был доставлен в больницу.
Причина аварии не выясняется.
С начала года в дорожно-транспортных происшествиях погибли 170 человек.