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Молодой человек погиб в результате ДТП возле Бейт-Арье
26.06.2023 07:11 Ирина Демьянова

Молодой человек погиб в результате ДТП возле Бейт-Арье

Молодой человек лет двадцати погиб в понедельник утром в результате столкновения его автомобиля с грузовиком на шоссе 5 к востоку от Тель-Авива.

Авария произошла недалеко от Бейт-Арье, поселения в Иудее и Самарии.

Прибывшие на место медики попытались реанимировать мужчину, но спасти его не смогли.

Водитель грузовика пятидесяти лет получил легкие ранения и был доставлен в больницу.

Причина аварии не выясняется.

С начала года в дорожно-транспортных происшествиях погибли 170 человек.
 

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