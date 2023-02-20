



Молодая женщина найдена мертвой в своей квартире в Нес-Ционе

20 февраля в своей квартире в Нес-Ционе была найдена безжизненной 27-летняя женщина. Прибывшая на место происшествия медицинская бригада обнаружила у нее следы насилия и была вынуждена констатировать ее смерть на месте.



Медики скорой помощи MDA Даниэль Кахалани и Иегуда Маркус сказали: "Когда мы прибыли в квартиру, мы увидели женщину, лежащую без сознания. Мы провели медицинские тесты, она была без признаков жизни, и нам пришлось констатировать ее смерть на месте".