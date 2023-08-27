



Молодая девушка и ее друг были пойманы без купальных костюмов в Ямит 2000



20-летняя девушка из Беэр-Шевы и ее 32-летний друг из Рахата, а также их 19-летний общий друг из Беэр-Шевы были арестованы на стоянке у водного парка Ямит 2000 в Холоне и пять дней провели в КПЗ.



Это произошло после того, как они были пойманы детективами Холона на автостоянке Ямит 2000 без купальников.



Полиция заявила в суде: "Они прибыли не в соответствующей одежде, которая ожидается от тех, кто приходит в аквапарк". Их версия одинакова для всех трех задержанных: они пришли отдыхать в Ямит 2000... Они не так часто ездят с юга, чтобы приходить в бассейн без купальника".



Все трое были арестованы после одной из засад детективов Холона против похитителей каталитических нейтрализаторов в аквапарке Холона.



Детективы, заметившие подозрительное движение автомобиля, в котором сидели трое, задержали их. Когда их попросили открыть багажник, житель Рахата заявил, что замок неисправен, но когда офицеры нажали на рычаг, он открылся без проблем, и в нем оказались четыре нейтрализатора.



Задержанный из Рахата заявил, что занимается продажей автозапчастей, но кроме того, что находится в его машине, он не смог направить полицейских к покупателям или в гараж. Другие задержанные утверждали, что не знают о нейтрализаторах, которые находятся в багажнике. Девушка утверждала, что она была только водителем, поскольку только у нее есть действующее водительское удостоверение. Присоединившийся к ним друг сказал, что он был просто попутчиком, которого пара подобрала.



Как уже говорилось, все трое были задержаны на пять дней, в течение которых полиция пыталась связать их с многочисленными предыдущими случаями кражи нейтрализаторов, происходившими на парковке Ямит 2000. В конце концов, все трое были отпущены из-под стражи.