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Молния попала по группе бегунов в Греции
21.08.2022 22:55 Ольга Белозерова

Молния попала по группе бегунов в Греции

Группа бегунов совершала ночной забег по горе Фалакро на севере Греции, когда в них попала молния.

Один бегун погиб, а другой получил тяжелые ранения, сообщает The Guardian.

Два спасательных отряда пожарной службы поднялись на гору из близлежащего города Драма и обнаружили погибшего бегуна и его раненого товарища. 

Как известно, бегуны участвовали в гонках "Шесть пиков". К моменту удара молнии несколько из 55 спортсменов уже достигли финиша. У бегунов было 12 часов, чтобы завершить забег.

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