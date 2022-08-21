



Молния попала по группе бегунов в Греции

Группа бегунов совершала ночной забег по горе Фалакро на севере Греции, когда в них попала молния.



Один бегун погиб, а другой получил тяжелые ранения, сообщает The Guardian.



Два спасательных отряда пожарной службы поднялись на гору из близлежащего города Драма и обнаружили погибшего бегуна и его раненого товарища.



Как известно, бегуны участвовали в гонках "Шесть пиков". К моменту удара молнии несколько из 55 спортсменов уже достигли финиша. У бегунов было 12 часов, чтобы завершить забег.