Молния попала по группе бегунов в Греции
Группа бегунов совершала ночной забег по горе Фалакро на севере Греции, когда в них попала молния.
Один бегун погиб, а другой получил тяжелые ранения, сообщает The Guardian.
Два спасательных отряда пожарной службы поднялись на гору из близлежащего города Драма и обнаружили погибшего бегуна и его раненого товарища.
Как известно, бегуны участвовали в гонках "Шесть пиков". К моменту удара молнии несколько из 55 спортсменов уже достигли финиша. У бегунов было 12 часов, чтобы завершить забег.