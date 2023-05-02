



Молдоване подвергли групповому изнасилованию женщину из Ашдода

Полиция арестовала четверых рабочих из Молдовы по подозрению в групповом изнасиловании 40-летней женщины в Молдове.



Их задержали на прошлой неделе, однако объявлено об этом было лишь сегодня, 2 мая.



По версии следствия, подозреваемые увидели женщину, разгуливающую по городу в нетрезвом виде во время Дня независимости.



Они отвели ее в свою квартиру и там изнасиловали, когда она была без сознания. Подозреваемых отправили на допрос, после чего было решено продлить срок их содержания под стражей.



