



Модельный агент Шай Авиталь приземлился в Израиле

Модный агент Шай Авиталь приземлился в Израиле после экстрадиции из Нидерландов. Емупредъявят ряд обвинений в сексуальных домогательствах и изнасиловании.



Об этом сообщает израильская пресса.



Авиталь вылетел из Амстердама в Тель-Авив в сопровождении представителей полиции Тель-Авива. СМИ опубликовали кадры, на которых Авиталь сидит в самолете с двумя охранниками. Отмечается, что Авиталь был без наручников и улыбался в ответ на вопросы журналистов.



