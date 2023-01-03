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Модельный агент Шай Авиталь приземлился в Израиле
03.01.2023 17:43 Ольга Белозерова

Модельный агент Шай Авиталь приземлился в Израиле

Модный агент Шай Авиталь приземлился в Израиле после экстрадиции из Нидерландов. Емупредъявят ряд обвинений в сексуальных домогательствах и изнасиловании.

Об этом сообщает израильская пресса.

Авиталь вылетел из Амстердама в Тель-Авив в сопровождении представителей полиции Тель-Авива. СМИ опубликовали кадры, на которых Авиталь сидит в самолете с двумя охранниками. Отмечается, что Авиталь был без наручников и улыбался в ответ на вопросы журналистов.

 

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