Модель Playboy, ставшую принцессой, выгнали из виллы в Италии

Итальянскую принцессу Риту Дженретт Бонкомпани-Людовизе, уроженку США, выселили из королевской виллы в Риме, передает CNN.



Бывшую модель Playboy и актрису, ставшую итальянской принцессой, выселили из римской виллы стоимостью 533 миллиона долларов на фоне напряженной борьбы за наследство с ее приемными детьми.



Рита Дженретт вышла замуж за принца в 2009 году, став его третьей супругой. Однако после смерти супруга в 2018 году его дети от первого брака обвинили ее в краже их наследства. Принцесса все обвинения отрицает.



Судебные исполнители выселили 73-летнюю женщину, согласно решению суда Рима, из дома, принадлежащего роду ее бывшего мужа Бонкомпании-Людовизе. Официальной причиной выселения стал "ненадлежащий уход за историческим зданием "Вилла Аврора", так как из стен обрушилась и заблокировала проезд по улице.

