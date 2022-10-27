



Мобилизованный отказался воевать, сбежал из части и теперь его не могут найти



Правозащитник Павел Чиков сообщил о первом деле за самовольное оставление армии после объявления мобилизации. Его завели против жителя Якутии.





На мобилизованного жителя Якутии, чье имя не называется, завели дело о самовольном оставлении воинской части. Это первый случай такого преследования в России, сообщает в среду, 26 октября, глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.



В распоряжении Чикова оказалось постановление о возбуждении дела от 17 октября. Дознаватель в Улан-Удэ Слепнев получил от подчиненных рапорт о том, что 30 сентября призванный за неделю до этого младший сержант самовольно оставил часть 46108. Командованию не удалось его найти.



Обвиняемый заявил командиру: "Ни в какую Украину не поеду, не буду стрелять ни в каких украинцев". Сообщил, что после этого ему угрожали расправой и уголовной ответственностью. После этого он сбежал из части через дыру в заборе.



Часть 3.1 статьи 337 УК РФ была введена 24 сентября 2022 в пакете военных поправок в уголовный кодекс. По этой части предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы.



По информации СМИ, служившие в части 46108 - 5-й танковой бригаде - погибали на войне в Украине.