



Мобилизованные в России жалуются на "советское снаряжение"

Мобилизованные из Новосибирска пожаловались на “советское снаряжение”, с которым их скоро отправят в "горячую точку".



Об этом сообщает канал "Осторожно, новости".



Мобилизованный Алексей Курмышев утверждает, что пришел в военкомат добровольно. Его определили в саперы, хотя он служил в артиллерии. Кроме этого, по его словам, ему выдали снаряжение, которое старше его самого на 30 лет.



Среди прочего, новоиспеченный солдат получил миноискатель, который просто не может распознать современные мины. С таким "современным" снаряжением Курмышева и других мобилизованных вскоре собираются направить в зону боевых действий.







