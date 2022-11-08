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Мобилизованные в России жалуются на "советское снаряжение"
08.11.2022 11:57 Ольга Белозерова

Мобилизованные в России жалуются на "советское снаряжение"

Мобилизованные из Новосибирска пожаловались на “советское снаряжение”, с которым их скоро отправят в "горячую точку".

Об этом сообщает канал "Осторожно, новости".

Мобилизованный Алексей Курмышев утверждает, что пришел в военкомат добровольно. Его определили в саперы, хотя он служил в артиллерии. Кроме этого, по его словам, ему выдали снаряжение, которое старше его самого на 30 лет.

Среди прочего, новоиспеченный солдат получил миноискатель, который просто не может распознать современные мины. С таким "современным" снаряжением Курмышева и других мобилизованных вскоре собираются направить в зону боевых действий.



 

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