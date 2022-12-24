



Мобилизованные устроили пьяный дебош в салоне оптики: видео

Двое пьяных мобилизованных устроили дебош в салоне оптики в Новосибирске. Военнослужащие с оскорблениями и кулаками атаковали сотрудников магазина.



Владельцы магазина рассказали, что мобилизованные попросили принести им пакет, а затем - сложить в него алкоголь. Об этом сообщает InformNapalm.



Один из военных сел на детский стул и сломал его, а также зацепил стойку для очков. Конфликт случился, когда сотрудники салона оптики попросили возместить ущерб.



Мужчины замахивались на продавца оборудованием. Один из мобилизованных упрекнул его, что тот "девочка", потому что не пошел воевать.



Сотрудники салона вызвали полицию и написали заявление.



