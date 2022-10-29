



МО РФ: ВМС Британии причастны к атакам в Севастополе и на "Северных потоках"

В Министерстве обороны России назвали "терактом" произошедшую сегодня атаку на корабли Черноморского флота в Севастополе.

Об этом говорится в официальном заявлении.

По данным российского оборонного ведомства, в атаке задействовали 9 БПЛА и 7 автономных морских аппаратов. По версии минобороны, семи дронов удалось сбить.

Уточняется, что немого повреждены морской тральщик "Иван Голубец" и боносетевое заграждение в бухте Южная.

"Подготовка данного террористического акта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов. Представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября с.г. по подрыву газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", - сказано в заявлении.