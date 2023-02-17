



МО РФ прекратил снабжать ЧВК "Вагнер"

Наемники артиллерийского подразделения ЧВК "Вагнер" в Украине пожаловались на то, что полностью отрезаны от поставок боеприпасов.



В сети обнародовано соответствующее видеообращение российских "вагнеровцев".



"На данный момент у нас острая нехватка боеприпасов для гаубиц, также для противотанковой пушки МТ-12, для танка Т-72, также для 120-го миномета. Мы обращаемся к нашим коллегам и друзьям из министерства обороны. Мы уверены, что где-то на складах эти боеприпасы есть, и мы в них остро нуждаемся. Будем крайне признательны, если вы окажете нам содействие, поможете нам и поставите эти боеприпасы", - сказано в видеообращении.



В пятницу, 17 февраля, основатель ЧВК Евгений Пригожин подтвердил достоверность видео. По его словам, наемники действительно столкнулись с проблемами со всеми видами боеприпасов. "Повар Путина" заверил, что в настоящее время эта проблема решается.



"Что касается нормальных поставок, я обошел все известные мне кабинеты в Москве и буду продолжать это делать до тех пор, пока парни не получат все то, что им необходимо. Даже если на меня в одном из кабинетов наденут наручники и посадят за так называемую "дискредитацию армии"

- сказал Пригожин.



Между тем, источник "ВЧК-ОГПУ" сообщил о том, что МО РФ не выдает наемникам боеприпасы из-за провала в Угледаре.