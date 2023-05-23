



МО РФ: "диверсантов" отбросили из Белгородской области

Министерство обороны России объявило, будто пограничники РФ "заблокировали, разгромили и отбросили" из Белгородской области так называемых "диверсантов".



По данным оборонного ведомства, со вчерашнего дня были убиты 70 человек, "вторгшихся на территорию" страны.



"Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации. Уничтожено более 70-ти украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов", - сказано в заявлении.



Тем временем, источник прокремлевского Telegram-канала SHOT утверждает, что "диверсанты" попытались прорваться в районе села Богун-Городок, которое находится в 35 км от Козинки, но российские пограничники "пресекли" попытку.