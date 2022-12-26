МО РФ: авиатехника на аэродроме в Энгельсе не пострадала
Министерство обороны Российской Федерации подтверждает взрыв на аэродроме Энгельс в Саратовской области.
В ведомстве заявили, что в 01:35 "средствами ПВО был сбит украинский беспилотник".
В МО РФ подтвердили, что три военнослужащих погибли в результате атаки.
"Трое российских военных получили смертельные ранения из-за падения обломков БЛА на аэродроме в Энгельсе", - говорится в сообщении.
По заявлению министерства, "после атаки украинского беспилотника на аэродром Энгельс авиационная техника повреждений не получила".