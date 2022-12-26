



МО РФ: авиатехника на аэродроме в Энгельсе не пострадала

Министерство обороны Российской Федерации подтверждает взрыв на аэродроме Энгельс в Саратовской области.



В ведомстве заявили, что в 01:35 "средствами ПВО был сбит украинский беспилотник".



В МО РФ подтвердили, что три военнослужащих погибли в результате атаки.



"Трое российских военных получили смертельные ранения из-за падения обломков БЛА на аэродроме в Энгельсе", - говорится в сообщении.



По заявлению министерства, "после атаки украинского беспилотника на аэродром Энгельс авиационная техника повреждений не получила".