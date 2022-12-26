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МО РФ: авиатехника на аэродроме в Энгельсе не пострадала
26.12.2022 07:24 Ольга Белозерова

МО РФ: авиатехника на аэродроме в Энгельсе не пострадала

Министерство обороны Российской Федерации подтверждает взрыв на аэродроме Энгельс в Саратовской области.

В ведомстве заявили, что в 01:35 "средствами ПВО был сбит украинский беспилотник". 

В МО РФ подтвердили, что три военнослужащих погибли в результате атаки.

"Трое российских военных получили смертельные ранения из-за падения обломков БЛА на аэродроме в Энгельсе", - говорится в сообщении.

По заявлению министерства, "после атаки украинского беспилотника на аэродром Энгельс авиационная техника повреждений не получила". 

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