Многотысячные протесты в столице Перу: подожжено историческое здание
Тысячи протестующих собрались в столице Перу Лиме в четверг, возмущенные растущим числом погибших после начала беспорядков в прошлом месяце и призывающие к радикальным переменам.
Полиция оценила марш в 3500 человек, но по оценкам независимых источников, людей собралось как минимум в два раза больше.
На некоторых улицах полицейские в защитном снаряжении столкнулись с бросающими камни протестующими, а одно историческое здание в историческом центре города загорелось.
Здание на площади Сан-Мартин было пустым, когда по неизвестной причине возник сильный пожар, сообщил местному радио командир пожарной охраны.
Канадская горнодобывающая компания Hudbay заявила в своем заявлении, что протестующие проникли на территорию ее предприятия в Перу, повредили и сожгли основное оборудование и транспортные средства.
"Это был не протест, это был саботаж верховенства закона", — заявил в четверг вечером премьер-министр Альберто Отарола вместе с президентом Диной Болуарте и другими министрами правительства.
Министр внутренних дел Висенте Ромеро оспорил распространенные в социальных сетях утверждения о том, что пожар в Лиме был вызван гранатой со слезоточивым газом, которую применил полицейский.
За последний месяц протесты привели к наихудшему насилию, которое Перу видело более чем за два десятилетия. Волнения распространились далеко за пределы столицы.