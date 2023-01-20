



Многотысячные протесты в столице Перу: подожжено историческое здание

Тысячи протестующих собрались в столице Перу Лиме в четверг, возмущенные растущим числом погибших после начала беспорядков в прошлом месяце и призывающие к радикальным переменам.



Полиция оценила марш в 3500 человек, но по оценкам независимых источников, людей собралось как минимум в два раза больше.



На некоторых улицах полицейские в защитном снаряжении столкнулись с бросающими камни протестующими, а одно историческое здание в историческом центре города загорелось.



Здание на площади Сан-Мартин было пустым, когда по неизвестной причине возник сильный пожар, сообщил местному радио командир пожарной охраны.



Канадская горнодобывающая компания Hudbay заявила в своем заявлении, что протестующие проникли на территорию ее предприятия в Перу, повредили и сожгли основное оборудование и транспортные средства.



"Это был не протест, это был саботаж верховенства закона", — заявил в четверг вечером премьер-министр Альберто Отарола вместе с президентом Диной Болуарте и другими министрами правительства.



Министр внутренних дел Висенте Ромеро оспорил распространенные в социальных сетях утверждения о том, что пожар в Лиме был вызван гранатой со слезоточивым газом, которую применил полицейский.



За последний месяц протесты привели к наихудшему насилию, которое Перу видело более чем за два десятилетия. Волнения распространились далеко за пределы столицы.