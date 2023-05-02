



Митинг в Берлине стал антисемитским вопреки запрету полиции

Согласно видео, снятому на митинге, опубликованному в Twitter немецкой еврейской организацией Jüdisches Forum JFDA, активисты террористической неправительственной организации Samidoun скандировали антисемитские и антиизраильские лозунги на ультралевой “революционной демонстрации 1 мая”. На видео слышны крики активистов Samidoun “Бойкот Израилю!” и “От реки до моря Палестина будет свободна!”



Это произошло, несмотря на ряд запретов и ограничений, объявленных берлинской полицией перед митингом. Против активистов возбуждено уголовное дело.



За два дня до демонстрации полиция опубликовала специальный регламент “из соображений общественной безопасности” к предстоящему митингу .

Было запрещено сжигание кукол или флагов, речевки, призывающие к насилию или ненависти к религиозным или этническим группам, и демонстрация символов или эмблем террористических организаций.





"Boycott Israel!" & "From the river to the sea, Palestine will be free!"



Bei der "Revolutionären 1. Mai Demonstration" in #Berlin Neukölln skandiert der Block der Gruppierung Samidoun unwidersprochen antisemitische Parolen. #b0105 pic.twitter.com/UsViASOtI9 — Jüdisches Forum (JFDA e.V.) (@JFDA_eV) May 1, 2023

Немецкая газета Die Zeit сообщила, что “революционная демонстрация 1 мая” завершилась досрочно из-за риска жестких столкновений с полицией. По оценкам, в ней приняли участие 12 000 протестующих.Ежегодно 1 мая в Германии отмечается праздник “День труда”. В этот день левые организации традиционно проводят демонстрации в городах.Samidoun – палестинская неправительственная организация, классифицированная Израилем как террористическая организация. По данным израильского Национального бюро по борьбе с финансированием терроризма “организация Samidoun была признана террористической, поскольку она является частью Народного фронта освобождения Палестины.