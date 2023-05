Митинг в Берлине стал антисемитским вопреки запрету полиции

Согласно видео, снятому на митинге, опубликованному в Twitter немецкой еврейской организацией Jüdisches Forum JFDA, активисты террористической неправительственной организации Samidoun скандировали антисемитские и антиизраильские лозунги на ультралевой “революционной демонстрации 1 мая”. На видео слышны крики активистов Samidoun “Бойкот Израилю!” и “От реки до моря Палестина будет свободна!”



Это произошло, несмотря на ряд запретов и ограничений, объявленных берлинской полицией перед митингом. Против активистов возбуждено уголовное дело.



За два дня до демонстрации полиция опубликовала специальный регламент “из соображений общественной безопасности” к предстоящему митингу .

Было запрещено сжигание кукол или флагов, речевки, призывающие к насилию или ненависти к религиозным или этническим группам, и демонстрация символов или эмблем террористических организаций.





Bei der "Revolutionären 1. Mai Demonstration" in #Berlin Neukölln skandiert der Block der Gruppierung Samidoun unwidersprochen antisemitische Parolen. #b0105 pic.twitter.com/UsViASOtI9