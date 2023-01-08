



Миссия ООН попала под обстрел российских войск

В Запорожской области российские войска обстреляли миссию ООН, представители которой пытались доставить гуманитарную помощь.



Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на заявление главы Запорожской областной военной администрации Александра Старуха. Отмечается, что с российскими военными предварительно договаривались о поездке.



"Было оговорено, чтобы не было обстрелов, все такое. Но, к сожалению, сторона агрессора, которая обещала не стрелять, сегодня с утра обстреливала даже гуманитарную миссию Организации Объединенный Наций, которая привезла в Орехов - наш город, который подвергается постоянным обстрелам", - заявил Старух.