



Мир вооружается: Япония разработала стратегию ответных ударов

Военное вторжение России в Украину продолжает так или иначе влиять на все страны мира, заставляя их менять военные стратегии и заново вооружаться. Так по сообщению агентства Kyodo Япония разрабатывает стратегию по нанесению ответных ударов по базам противника в случае внешнего нападения.



По сообщению издания, новая стратегия подразумевает тесное сотрудничество с США в случае нападения противника, и сейчас активно обсуждается правящей коалицией страны.



Согласно новой стратегии, в случае удара по Японии Токио обменяется информацией с США по целям для совместных ответных ударов и «оценке успешности их осуществления». «Несмотря на то, что страна сама не сможет полностью ответить на атаки по ее территории, Япония не будет полагаться исключительно на возможности американских военных по нанесению ударов», — говорится в документе описывающем новую стратегию.



Япония на протяжении длительного времени не занималась гонкой вооружений, но похоже последние события заставляют ее пересмотреть свою военную доктрину. Недавно страна провела совместные учения с военными США, а так же планирует закупить в ближайшее время американский ракеты Tomahawk.