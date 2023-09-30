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Минздрав: В центре Израиля воду перед употреблением необходимо кипятить
30.09.2023 21:22 Наталья Богинская

Минздрав: В центре Израиля воду перед употреблением необходимо кипятить

Министерство здравоохранения объявило в субботу, 30 сентября, о необходимости жителям кибуца Кадима-Зоран кипятить воду перед употреблением, приготовлением пищи, чисткой зубов и приготовлением лекарств из-за аномального качества воды.

Воду по-прежнему можно использовать для мытья и санитарных целей, заявили в министерстве. 

Национальному поставщику воды Израиля было поручено немедленно провести дополнительные испытания качества воды и принять необходимые меры для устранения проблемы.

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