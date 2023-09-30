



Минздрав: В центре Израиля воду перед употреблением необходимо кипятить

Министерство здравоохранения объявило в субботу, 30 сентября, о необходимости жителям кибуца Кадима-Зоран кипятить воду перед употреблением, приготовлением пищи, чисткой зубов и приготовлением лекарств из-за аномального качества воды.



Воду по-прежнему можно использовать для мытья и санитарных целей, заявили в министерстве.



Национальному поставщику воды Израиля было поручено немедленно провести дополнительные испытания качества воды и принять необходимые меры для устранения проблемы.