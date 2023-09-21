



Минздрав разрешил”Ассуте” увеличить количество процедур ЭКО после серии ошибок

Министерство здравоохранения объявило в четверг, 21 сентября, что разрешит медицинскому центру “Ассута” в Тель-Авиве увеличить количество процедур по извлечению яйцеклеток в клинике экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Также отменено ограничение на количество имплантаций эмбрионов.



После серии ошибок в клинике ЭКО, которые стали известны в начале этого года, министерство запретило ей принимать новых пациентов и наложило ряд ограничений на ее деятельность. После слушаний больнице было приказано ограничить количество процедур, выполняемых в отделении ЭКО.



Министерство здравоохранения также поручило больнице немедленно найти и назначить независимого старшего советника, который возглавит улучшение организационной культуры в области безопасности лечения, включая “надлежащее и своевременное сообщение об исключительных инцидентах”.



Министерство здравоохранения сообщило, что “Ассута” соблюдает ограничения и улучшила свою деятельность. В знак признания высокого спроса на лечение ЭКО клинике теперь будет разрешено выполнять 25 процедур извлечения яйцеклеток в день и “столько переносов эмбрионов, сколько необходимо в те часы, когда клинике ЭКО разрешено работать”.



В министерстве заявили, что продолжат внимательно следить за работой клиники, “чтобы пациенты получали самое лучшее и безопасное лечение”.