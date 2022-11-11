



Минздрав подтвердил: холера обнаружена в воде на севере Израиля

Министерство здравоохранения Израиля подтвердило, что в водоеме на севере страны были обнаружены бактерии холеры.



Происхождение бактерий, скорее всего, связано с Сирией, где в последние месяцы сообщалось о вспышке холеры. Об этом сообщает Jerusalem Post.



В связи с распространением болезни в Сирии, недалеко от общей границы с Израилем, система санитарной разведки министерства здравоохранения совместно с Управлением водных ресурсов Израиля отслеживает и анализирует вспышку и потенциальный риск, который она может представлять для Израиля.



"Благодаря раннему обнаружению министерство здравоохранения совместно с Управлением водного хозяйства предприняли ряд действий для защиты источников воды, которые доходят до граждан Израиля", - говорится в заявлении ведомства.



Принятые меры включали прекращение подачи воды из водохранилища в Кинерет и хлорирование воды.



Кроме того, были реализованы возможности тестирования окружающей среды на холеру, чтобы обеспечить регулярный мониторинг возможного загрязнения воды.



В Минздраве заявили, что на данном этапе опасности для здоровья населения в Израиле не выявлено.