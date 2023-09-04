



Минздрав опубликовал рекомендации в связи с ожидаемой экстремальной жарой



Министерство здравоохранения Израиля сообщает, что, по данным метеорологической службы, начиная со среды ожидается экстремально жаркая погода.



Уровень температуры воздуха будет превышать обычный для этого сезона. В связи с этим министерство призывает население в целом, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями в частности, быть осторожными и по возможности избегать воздействия жары и солнца, избегать физических нагрузок.



Гражданам рекомендуется постоянно пить воду и находиться, по возможности, в кондиционированных помещениях.