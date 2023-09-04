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Минздрав опубликовал рекомендации в связи с ожидаемой экстремальной жарой
04.09.2023 12:18 Аркадий Бочаровский

Минздрав опубликовал рекомендации в связи с ожидаемой экстремальной жарой


Министерство здравоохранения Израиля сообщает, что, по данным метеорологической службы, начиная со среды ожидается экстремально жаркая погода.

Уровень температуры воздуха будет превышать обычный для этого сезона. В связи с этим министерство призывает население в целом, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями в частности, быть осторожными и по возможности избегать воздействия жары и солнца, избегать физических нагрузок.

Гражданам рекомендуется постоянно пить воду и находиться, по возможности, в кондиционированных помещениях.

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