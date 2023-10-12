



Минздрав Израиля: 3297 раненых с начала войны

По состоянию на день, 12 октября, число раненых с момента начала войны в Израиле достигло 3297 человек.



Об этом сообщило министерство здравоохранения страны.



Из них 28 поступили в критическом состоянии, 335 - в тяжелом, 581 - в состоянии средней тяжести и 1805 получили легкие травмы.



В настоящее время госпитализированы 423 человека. Из них, 111 - в тяжелом состоянии, 189 - в состоянии средней степени, 113 - с легкими травмами. 142 человека получают психологическую помощь в связи с паническими атаками.