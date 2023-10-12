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Минздрав Израиля: 3297 раненых с начала войны
12.10.2023 12:05 Алина Груднева

Минздрав Израиля: 3297 раненых с начала войны

По состоянию на день, 12 октября, число раненых с момента начала войны в Израиле достигло 3297 человек.

Об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

Из них 28 поступили в критическом состоянии, 335 - в тяжелом, 581 - в состоянии средней тяжести и 1805 получили легкие травмы.

В настоящее время госпитализированы 423 человека. Из них, 111 - в тяжелом состоянии, 189 - в состоянии средней степени, 113 - с легкими травмами. 142 человека получают психологическую помощь в связи с паническими атаками.

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