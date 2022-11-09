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"Минздрав" Херсонской области подтвердил гибель "замгубернатора" Стремоусова
09.11.2022 20:35 Ольга Белозерова

"Минздрав" Херсонской области подтвердил гибель "замгубернатора" Стремоусова

"Министерство здравоохранения" Херсонской области подтвердило, что "замгубернатора" области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП.

В ведомстве заявили, что произошло столкновение трех машин. В ДТП также пострадали два человека.

"К сожалению, врачи констатировали смерть Кирилла Стремоусова. Минздрав Херсонской области приносит соболезнования его родным и близким. Пострадавшим желаем скорейшего выздоровления, врачи окажут им все необходимое лечение», - отметил "министр здравоохранения" Херсонской области Вадим Ильмиев.

 

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