



Минобороны Украины: Идут тяжелые бои. РФ стягивают к окрестностям Бахмута ДСО

К окрестностям Бахмута армия РФ стягивает десантно-штурмовые отряды, там ведутся тяжелые бои. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, отметив, что в городе продолжаются тяжелые бои.



"В Бахмуте и в окрестностях сейчас все сложно. Очень. Вопреки всему удалось нашим войскам несколько дней продвигаться. Это все благодаря сверхвозможностям и профессионализму наших военных. Россияне не меняют цели. Подтягивают к окрестностям Бахмута свои десантно-штурмовые отряды. Продолжаются тяжелые бои. Продолжается оборона Бахмута", - написала Анна Маляр в своем Telegram-канале.







В свою очередь командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что оборона Бахмута продолжается, и последние дни показали, что Украина может двигаться вперед и противостоять там российским силам.







Отметим, что в воскресенье, 14 мая, Силы обороны ВСУ захватили более десяти вражеских позиций на севере и юге окрестностей Бахмута и зачистили значительную площадь лесного массива в районе Ивановского, взяли в плен оккупантов.