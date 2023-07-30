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Минобороны России сообщило о ночной атаке Крыма 25 беспилотниками
30.07.2023 14:16 Наталья Богинская

Минобороны России сообщило о ночной атаке Крыма 25 беспилотниками

По данным ведомства, “16 БПЛА были уничтожены огнем ПВО, остальные - подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и упали в Черное море”. 

“Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двадцатью пятью беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым” – сообщили в министерстве. 

По словам Минобороны РФ, “шестнадцать украинских БПЛА уничтожены огнем средств ПВО, еще девять украинских беспилотников подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Черного моря и мыса Тарханкут”.

“Пострадавших и разрушений нет”, – добавило МО РФ. 

Киев пока не комментировал эту информацию.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ночной атаке беспилотников, в результате которой были повреждены фасады двух офисных башен района "Москва-Сити и пострадал охранник одного из зданий.

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