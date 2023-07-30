



Минобороны России сообщило о ночной атаке Крыма 25 беспилотниками

По данным ведомства, “16 БПЛА были уничтожены огнем ПВО, остальные - подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и упали в Черное море”.



“Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двадцатью пятью беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым” – сообщили в министерстве.



По словам Минобороны РФ, “шестнадцать украинских БПЛА уничтожены огнем средств ПВО, еще девять украинских беспилотников подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Черного моря и мыса Тарханкут”.



“Пострадавших и разрушений нет”, – добавило МО РФ.



Киев пока не комментировал эту информацию.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ночной атаке беспилотников, в результате которой были повреждены фасады двух офисных башен района "Москва-Сити и пострадал охранник одного из зданий.