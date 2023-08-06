



Минобороны РФ удалило поздравление командующего ВДВ с числом раненых десантников

Телеканал “Звезда”, который контролирует Минобороны России, удалил с сайта и из социальных сетей поздравление с Днем ВДВ от командующего войсками генерал-полковника Михаила Теплинского. Об этом сообщает обратило “Агентство”.



В обращении Теплинский заявил, что 43 военнослужащих ВДВ стали Героями России за время войны, 30 тысяч человек получили государственные награды.

Он также отметил, что “более 5 тысяч получивших ранения десантников после лечения вернулись на фронт, а еще почти 3,5 тысячи человек после ранений отказались покинуть передовую”. Он не назвал количество безвозвратных потерь.



OSINT-аналитик Кирилл Михайлов на основе этих данных предположил, что количество погибших десантников может составлять несколько тысяч человек. “Медиазона” и “Русская служба ВВС” ранее подсчитали, что к 30 июля погибли не менее 1832 десантников.



“Уже в ходе операции под Новороссийском мы развернули артиллерийскую бригаду, батарея которой уже на фронте. А до конца года сформируем два парашютно-десантных полка и возродим прославленную 104-ю дивизию”, – сказал генерал-полковник.



Издание отмечает, что 104-ая дивизия была создана после Второй мировой войны и до 1993 года дислоцировалась в Азербайджане, а затем была перебазирована в Ульяновск. Она участвовала в нескольких военных кампаниях, в том числе в Чечне.



“Удаление сообщения с Теплинским может свидетельствовать о том, что в нем была разглашена информация, которую не хотело бы обнародовать Минобороны”, – пишет издание.



Также отмечается, что и ранее у руководства уже были претензии к Теплинскому. В январе “военкоры” Александр Сладков и Юрий Котенок писали об отставке командующего. Котенок называл его “одним из самых популярных генералов в войсках” и требовал вмешаться в ситуацию Владимира Путина.