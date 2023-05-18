



Министр Вассерлауф поймал грабителя в южном Тель-Авиве





Министр Ицхак Вассерлауф приехал вчера вечером в свой дом на юге Тель-Авива в районе Шапира и отправился на прогулку по району. Через несколько минут он заподозрил, что в дом пытается проникнуть человек, увидев, что тот пытается открыть несколько дверей.



Вассерлауф проявил бдительность и заподозрил неладное. После погони и физического столкновения со взломщиком, который плевал в министра и даже показал ему свой пенис о, он был задержан, пока не прибыла полиция и его не арестовали.



"Я поймал подозреваемого в краже со взломом после погони, и мне удалось, слава Богу, задержать его, на этот раз все закончилось арестом, а могло бы закончиться совершенно иначе", - сказал Вассерлауф.

