



Министр связи: наказать тех, кто напал на журналистов

Министр связи Шломо Караи прокомментировал нападение на репортера 13-го канала израильского ТВ Йоси Эли во время освещения демонстрации сторонников правовой реформы в Иерусалиме.



Соответствующее заявление он сделал днем, 28 марта.



"Полиция должна наказать любого, кто нападает на журналистов. Это красная черта, которую никто не должен переходить. Никогда", - подчеркнул он.



В свою очередь, профсоюз журналистов потребовал от полиции найти и привлечь к ответственности виновных в нападении на репортера. Уточняется, что после произошедшего к Эли будут приставлены два охранника.



Напомним, что репортер был доставлен в больницу "Хадасса" со сломанными ребрами и подозрением на травмы селезенки. Также в ходе столкновений фотограф Ави Кашман был ранен в голову.