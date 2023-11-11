



Министр обороны Хорватии уволен из-за смертельного ДТП

Министр обороны Хорватии Марио Банозич отправлен в отставку из-за участия в аварии, которая завершилась гибелью водителя микроавтобуса.



По данным интернет-издания Index, информацию об этом подтвердил премьер-министр страны Андрей Пленкович.



"Вы слышали об обстоятельствах аварии. Мы выражаем соболезнование семье погибшего и беспокойство по поводу состояния министра, который был госпитализирован с тяжелыми физическими травмами. Я уволил Банозича", - сообщил Пленкович.



По его словам, выполнять обязанности министра обороны Хорватии пока что будет

госсекретарь Здравко Якопо.



Хорватский премьер подчеркнул, что семье погибшего водителя микроавтобуса будет оказана вся необходимая помощь. На вопрос о том, действительно ли уволенный министр обороны гулял накануне на вечеринки и нашли ли следы алкоголя в его крови, Пленкович ответил следующее: "У меня нет достоверной информации. Я действительно не знаю, где он был прошлой ночью. У меня нет такой информации".