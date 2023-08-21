



Минздрав: Отзыв продукта – мороженое La Carmeria “Клубника со сливками”

Компания Froneri Israel Ltd., производитель мороженого Nestlé, сообщает общественности о том, что в небольшой части продуктов La Cremaria, “Клубника со сливками”, был обнаружен нехарактерный внешний вид продукта, который возник из-за плесени в клубничном пюре, являющимся частью сырья.



Поэтому компания приняла решение изъять продукт из морозильных камер по согласованию с продовольственной службой Минздрава.

Потребителей просят не употреблять уже приобретенный продукт, и связаться со службой поддержки потребителей на сайте www.froneri.co.il для его замены.



Речь идет о двух партиях со сроком годности, как показано ниже:



Название продукта: La Carmeria – Клубника со сливками

Срок годности: 01.10. 25

Партия: L3191

Часы: 14:00-23:30

Штрих-код: 7290106576858



Название продукта: La Carmeria – Клубника со сливками

Срок годности: 21.12.24

Партия: L3172

Часы : 19:00-23:30

Штрих-код: 7290106576858



“Качество нашей продукции и благополучие наших потребителей являются нашими главными приоритетами. Приносим свои извинения за доставленные неудобства”, – сообщает компания.

