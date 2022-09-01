



Миллионы таблеток: В Саудовской Аравии изъяли рекордную партию наркотиков

Власти Саудовской Аравии заявляют, что они изъяли партию наркотиков из 46 916 480 таблеток, которые были ввезены в страну контрабандой.



Это является рекордом для королевства, сообщает ВВС. Издание отмечает, что это были таблетки амфетамина.



Наркотики были спрятаны в грузе с мукой. Силы безопасности отследили груз, когда он прибыл в порт Эр-Рияда и перемещен на склад. Шестеро сирийцев и двое пакистанцев были арестованы в ходе рейда на склад.



Отмечается, что в Главном управлении по контролю над наркотиками не говорили, что был обнаружен амфетамин, но Саудовская Аравия является крупнейшим рынком сбыта таблеток каптагона - смеси амфетамина, кофеина и других составляющих.