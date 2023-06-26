



Милчен подтвердил, что дарил Нетаниягу подарки и просил помощи с визой в США

Арнон Милчен подтвердил, что привез премьер-министру Биньямину Нетаниягу дорогие подарки и поинтересовался статусом его американской визы, при даче показаний на суде над премьер-министром по делу 1000 из здания суда Брайтона в понедельник.



В инциденте, описанном в стенограммах полицейского расследования, Милчен прибыл в резиденцию премьер-министра с подарками в виде шампанского и сигар и спросил, есть ли какие-либо изменения с его визой. Нетаниягу позвонил своему начальнику штаба Ари Харроу и попросил его выяснить это. Согласно делу 1000 Нетаниягу “помогал Милчену с визой в обмен на подарки”.



Милчен напомнил, что обращался ко всему миру, в том числе к премьер-министру Биньямину Нетаниягу, чтобы решить его проблемы с визой в США. По его словам, он также обращался за помощью к бывшему послу Израиля в США Рону Драмеру и послу США Дэну Шапиро во время длительного ожидания американской визы. Он встречался с также с тогдашним госсекретарем Джоном Керри, который не смог ему помочь.



Милчен сказал, что его подарки Нетаниягу, не повлияли на их дружбу, и, что до полицейского расследования в их отношениях не было проблем, поскольку “все было юридически безупречным”.



Когда его спросили, что, по его мнению, произойдет, если он откажется дарить Нетаниягу подарки, он ответил, что никогда не хотел говорить ему «нет», и всегда говорил «да», потому что они были друзьями. Обвинение отметило, что Милчен предположил, что, возможно, его будут меньше приглашать в резиденцию премьер-министра, но адвокат защиты Амит Хаддад утверждал, что такой комментарий и сама линия допроса были спекулятивными.



В воскресенье Милчен подробно рассказал, как он дарил семье Нетаниягу дорогие подарки, такие как шампанское, сигары и рубашки. Хотя разные подарки сопровождались кодовыми именами, Милчен не ожидает, что возникнут юридические проблемы. По его словам, некоторые подарки, такие как шампанское и сигары, “создавали более спокойную обстановку для мирных переговоров”.



Бизнесмен пояснил, что они дружат с Нетаниягу, “как братья”. Он утверждает, что дал политику рубашки, чтобы тот “больше походил на премьер-министра”. Это были регулярные поставки, иногда от самого Милчена, иногда от его помощников.



Обвинение зачитало комментарии Милчена следователям полиции, в которых бизнесмен просил офицера передать Нетаниягу, что он “по-прежнему считает его своим другом, но не может лгать на допросе”.

