



Милчен не приедет в Израиль для дачи показаний по делу Нетаниягу

Арнон Милчен, израильский голливудский кинопродюсер, который является ключевым свидетелем в продолжающемся судебном процессе по делу о коррупции над премьер-министром Биньямином Нетаниягу, не приедет в Израиль для дачи показаний, сообщило обвинение суду.



Согласно информации обвинения, что Милчен готов давать показания по видео. Судьям еще не дали согласия на это предложение.



Дело 1000 – одно из трех дел, в которых обвиняется Нетаниягу , – связано с подозрениями в том, что он незаконно принимал подарки, включая сигары и шампанское, от двух миллиардеров – Милчена и австралийского магната Джеймса Пэкера.



Милчену не было предъявлено обвинение по делу, а Нетаниягу был в мошенничестве и злоупотреблении доверием. Премьеру также инкриминируют мошенничество по двум другим делам и взяточничество по одному из них. Глава правительства отрицает все нарушения.