



Миграция в Европе: курдские контрабандисты "под кайфом" устраивают разборки

Курдские контрабандисты, контролирующие переправку нелегальных мигрантов через Ла-Манш, накачавшись наркотиками и алкоголем, устраивают между собой вооруженные разборки.



Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источники.



Соответствующая новость появилась после того, как в Ла-Манше затонула очередная лодка с нелегалами, в результате чего погибли шесть человек. По словам журналистов, контрабандисты закупили новые гигантские лодки из Китая, на которых будут помещаться до 60 пассажиров.



Проезд одного человека будет стоить 1300 фунтов стерлингов. В связи с этим, в погоне за прибылью курдские гангстеры, контролирующие перевозки, начали пускать в ход оружие против конкурентов. Такой инцидент имел место в одном из лагерей беженцев во французской коммуне Гранд-Сент.



По словам источников, контрабандисты, среди которых большинством являются иракские курды, чувствуют безнаказанность, поскольку французская полиция не вмешивается в их дела, проворачиваемые под покровом ночи.



"Бои чаще всего происходят ночью. Контрабандисты пьют, принимают наркотики", - сказал источник.