МиГ-23 упал на дом в Мичигане – видео

Власти США сообщили телеканалу FOX news, что 13 августа во время шоу Thunder Over Michigan истребитель МиГ-23 разбился около жилого комплекса в районе Belleville Road в Мичигане примерно в 16:30. Пилоты успели катапультироваться из самолета незадолго до его крушения.



Пострадавших на месте катастрофы нет.



На видеозаписи видно, как экипаж катапультировался, когда самолет начал дымиться, и как из него на короткое время вырывается огонь.



Вскоре после крушения самолета компания Thunder Over Michigan объявила о закрытии авиашоу. Двухдневное мероприятие было 25-м по счету шоу .



По данному инциденту возбуждено расследование.





Details on Michigan MiG-23 Fighter Jet Crash



At approximately 4:15 PM local times a MiG-23 fighter jet lost control as the two pilots ejected during the 'Thunder over Michigan' airshow demonstration at Willow Run Airport.



Details:



- "The pilot and backseater successfully… pic.twitter.com/Hye5G2h1Ra — Brian Krassenstein (@krassenstein) August 14, 2023

Absolute moron watching the pilots eject from the MiG-23 in Michigan before it crashes: "It's not crashing! They did that on purpose." 🤦‍♂️pic.twitter.com/ijUV6gzJfX — Übermentions (@UberMenchies) August 13, 2023