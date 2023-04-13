



МИД: в ДТП в Южной Корее погибла израильтянка, еще 7 тяжело ранены

Министерство иностранных дел подтвердило информацию, что в аварии в Южной Корее погиб один израильский турист.



По предварительным данным, жертвой оказалась женщина.



Ранее южнокорейские СМИ сообщили, что погиб турист в возрасте около 60 лет. Глава МИД Эли Коэн провел разговор с послом Израиля в Южной Корее по поводу помощи туристам и их родственникам до их возвращения домой.



Министр пожелал наилучшие пожелания пострадавшим и выразил признательность корейским медикам.



По обновленным данным, двое израильтян находятся в критическом состоянии, пятеро - в тяжелом, еще 24 получили легкие травмы. Их доставили в четыре больницы.

