



МИД уволил Ноа Тишби с поста спецпредставителя по антисемитизму

Актриса и писательница Ноа Тишби объявила, что ее уволили с поста специального посланника Израиля по борьбе с антисемитизмом после того, как она выступила против спорных планов правительства по пересмотру судебной системы.



"Я не могу знать, было ли их решение вызвано моей публично выраженной озабоченностью по поводу "политики судебной реформы" этого правительства". Но учитывая тот факт, что антисемитизм продолжает свой опасный рост во всем мире, а угроза существованию Израиля из-за политики делегитимации не уменьшилась, трудно прийти к какому-либо другому разумному выводу, — пишет Тишби.



Тишби была назначена на вновь созданную неоплачиваемую должность тогдашним министром иностранных дел Яиром Лапидом.



"Я разочарована их решением, но остаюсь непоколебимой в своей приверженности борьбе с антисемитизмом и делегитимацией Израиля на мировой арене", — добавляет она.



Она прикрепляет копию письма МИД от сегодняшнего дня, в котором говорится, что ее официальный срок продлился до 2022 года, и хотя в начале года обсуждалось продление отношений, "в нынешних условиях министерство не намерено возобновлять сотрудничество".



В письме ей предписывается прекратить использование титула "специальный посланник по борьбе с антисемитизмом".