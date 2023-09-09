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МИД: свыше 50 израильтян в Марокко не вышли на связь
09.09.2023 22:00 Алина Груднева

МИД: свыше 50 израильтян в Марокко не вышли на связь

По состоянию на вечер, 9 сентября, не удалось установить связь с 56 израильтянами, которые находятся в пострадавшем от землетрясения Марокко.

По данным министерства иностранных дел, всего в стране находятся 468 граждан Израиля.

В воскресенье, 10 сентября, делегации от МИД вылетит в Марокко, чтобы усилить команду дипломатов в Рабате. Они окажут помощь в возращении израильтян домой.

Министерство иностранных дел по-прежнему не получило информацию о пострадавших в результате землетрясения израильтянах.

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