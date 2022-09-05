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МИД РФ: погибли два сотрудника посольства РФ в Кабуле | Фото: Mash
05.09.2022 11:57 Алина Груднева

МИД РФ: погибли два сотрудника посольства РФ в Кабуле

В результате теракта возле посольства РФ в Кабуле погибли два сотрудника российского дипучреждения.

 
Соответствующую информацию подтвердили в министерстве иностранных дел России. 
 
По предварительным данным, погибли второй секретарь посольства и представитель службы безопасности. 
 
Местные СМИ также сообщили о том, что пострадали минимум 23 человека. 
 
Смертник прятался в толпе людей, которые слушали визовые списки.
 
По данным РИА новости, погибли минимум 10 человек, еще 8 госпитализированы.

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