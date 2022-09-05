МИД РФ: погибли два сотрудника посольства РФ в Кабуле
В результате теракта возле посольства РФ в Кабуле погибли два сотрудника российского дипучреждения.
Соответствующую информацию подтвердили в министерстве иностранных дел России.
По предварительным данным, погибли второй секретарь посольства и представитель службы безопасности.
Местные СМИ также сообщили о том, что пострадали минимум 23 человека.
Смертник прятался в толпе людей, которые слушали визовые списки.
По данным РИА новости, погибли минимум 10 человек, еще 8 госпитализированы.