



МИД РФ: погибли два сотрудника посольства РФ в Кабуле

В результате теракта возле посольства РФ в Кабуле погибли два сотрудника российского дипучреждения.

Соответствующую информацию подтвердили в министерстве иностранных дел России.

По предварительным данным, погибли второй секретарь посольства и представитель службы безопасности.

Местные СМИ также сообщили о том, что пострадали минимум 23 человека.

Смертник прятался в толпе людей, которые слушали визовые списки.

По данным РИА новости, погибли минимум 10 человек, еще 8 госпитализированы.