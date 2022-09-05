



МИД расследует серьезные нарушения в посольстве Израиля в Марокко

Министерство иностранных дел Израиля направило группу для расследования утверждений о серьезных нарушениях, которые произошли в представительстве Израиля в Марокко.



Как сообщает Jerusalem Post, среди обвинений - сексуальные домогательства, эксплуатация местных женщин, несообщение о подарках и серьезные споры на рабочем месте. При этом в большинстве обвинений фигурирует посол Израиля Давид Говрин.



В МИДе подтвердили лишь сам факт расследования "заявлений о нарушениях".



Одним из расследуемых дел является исчезновение подарка марокканской королевской семьи в честь Дня независимости Израиля, о котором не было должным образом сообщено в МИД. Также по информации прессы, посол Израиля находится в постоянном конфликте со своим сотрудником службы безопасности.



Министерство иностранных дел также расследует причастность некоего бизнесмена к организации встреч между израильскими политиками, такими как министр внутренних дел Айелет Шакед и министр юстиции Гидеон Саар. Этот человек якобы присутствовал на встречах министров, несмотря на то, что не занимал никакой официальной должности в Израиле.



Израиль и Марокко возобновили дипломатические отношения в конце 2020 года. Тогда государства договорились превратить офисы связи в посольства, но еще не сделали этого. Возможные преступления, включая преследование марокканских женщин, может навредить отношениям двух государств.