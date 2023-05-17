



МИД раскритиковал Маска за антисемитизм в Twitter после твита против Сороса

Twitter не борется с антисемитизмом, заявило министерство иностранных дел в Twitter во вторник. Замечания прозвучали после того, как генеральный директор платформы Илон Маск написал о миллиардере Джордже Соросе, сравнив его с Магнето, злодеем из “Людей Икс”, который, как и Сорос, пережил Холокост, после чего “евреи” стали популярной темой в социальной сети.



“Твит Маска “пахнул антисемитизмом и сразу же вызвал поток антисемитских теорий заговора”, – заявили в МИД.



“К сожалению, Twitter ничего не делает для решения этой проблемы”, – написал директор отдела цифровой дипломатии Министерства иностранных дел Дэвид Саранга.



Генеральный директор Антидиффамационной лиги Джонатан Гринблатт написал, что “крайне правые, используя антисемитские клише, часто называют Сороса источником мировых проблем.



"Илон Маск, независимо от его намерений, подпитывает этот сегмент – сравнение его с еврейским суперзлодеем, утверждение, что Сорос “ненавидит человечество” – не просто неприятно, это опасно. Оно приободрит экстремистов, которые уже изобретают антиеврейские заговоры и пытаются атаковать Сороса и еврейские общины”, – считает он.



На прошлой неделе ADL опубликовала отчет в Твиттере через шесть месяцев после того, как Маск купил его, указав на восстановление учетных записей групп ненависти, неонацистов и других, а также на смягчение политики реагирования на разжигание ненависти.

