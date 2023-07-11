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МИД: Мужчина с протезом, снятый с самолета в Тель-Авиве, не был военным
11.07.2023 14:45 Ирина Демьянова

МИД: Мужчина с протезом, снятый с самолета в Тель-Авиве, не был военным

Венгерская авиакомпания Wizz Air сняла с самолета украинского гражданина с протезом. Впоследствии она извинилась. Министерство иностранных дел Украины выяснило, что украинец не был военнослужащим ВСУ или ветераном.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Украинский консул в Израиле помог мужчине сесть на рейс в Европу, откуда он уедет в Украину. Мужчина получил инвалидность из-за ДТП несколько лет назад.

Впрочем, МИД считает, что авиакомпания Wizz Air нарушила права гражданина Украины, поэтому ожидает завершения служебного расследования, привлечения виновных к ответственности и выполнения авиаперевозчиком обязательств перед пассажиром.

"Защита прав и интересов всех украинцев за рубежом, независимо от их профессии и жизненных обстоятельств, является абсолютным приоритетом для МИД Украины", - добавил Николенко.

 

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