



МИД Израиля: Нашу делегацию тепло встретили в Турции

Представитель министерства иностранных дел Алон Лави сообщил, что в Турции тепло встретили израильскую команду спасателей, которая примет участие в ликвидации последствий смертоносных землетрясений, произошедших в понедельник.



Передовая группа израильской миссии развернет штаб по оказанию помощи этим вечером.



"Команда, скорее всего, начнет работать в ближайшие часы. Есть определенные области, в которых они будут работать. Выбор был сделан исходя профессиональных соображений членов команды", — сообщил Лави.

