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МИД Израиля: Нашу делегацию тепло встретили в Турции
07.02.2023 21:23 Евгения Маркова

МИД Израиля: Нашу делегацию тепло встретили в Турции

Представитель министерства иностранных дел Алон Лави сообщил, что в Турции тепло встретили израильскую команду спасателей, которая примет участие в ликвидации последствий смертоносных землетрясений, произошедших в понедельник.

Передовая группа израильской миссии развернет штаб по оказанию помощи этим вечером.

"Команда, скорее всего, начнет работать в ближайшие часы. Есть определенные области, в которых они будут работать. Выбор был сделан исходя профессиональных соображений членов команды", — сообщил Лави.
 

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