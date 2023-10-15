



МИД Франции: возросло число погибших в Израиле французов

Число погибших в результате террористической атаки ХАМАСа на Израиль граждан Франции возросло до 19 человек.



Информацию об этом подтвердила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, которая прибыла в Израиль с визитом солидарности.



Напомним, во время поездки она посетила Ашкелон, где израильский коллега Эли Коэн провел ей экскурсию по пострадавшему от ракетного обстрела медицинскому центру "Барзилай".



Колонна пообещала оказать помощь в возвращении похищенных ХАМАСом. Также стороны оценили ущерб, нанесенный медицинскому центру в результате ракетных обстрелов.