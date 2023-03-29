



MI5 повышает уровень террористической угрозы в Северной Ирландии

Британская разведывательная служба Mi5 повысила уровень террористической угрозы в Северной Ирландии до "серьезного".



Таким образом, возможность совершения теракта оценивается как весьма вероятная.



Как пояснил министр по делам провинции Крис Хитона-Харрис, уровень угрозы был повышен с "существенного" до "серьезного" после нападения на полицейских, которое было совершено в прошлом месяце.



Это произошло почти через год после того, как британское правительство снизило уровень террористической угрозы до "значительного" впервые с 2010 года. По словам председателя Федерации полиции Лиама Келли, нынешним действиям MI5 не стоит удивляться.



"Снижение уровня было шагом назад. Это означает, что нападение весьма вероятно. В нашем сообществе есть террористические и преступные группировки, которые хотят причинить вред нашим офицерам. Группировки привержены деньгам, которые заработали на незаконной деятельности и ненужных идеях, выдаваемых за политические цели. Реальность такова, что это опасные люди, стремящиеся подорвать общество и безопасность наших офицеров, отстаивающих верховенство закона", - сказал он.



По словам Келли, что офицеры усилили свою личную безопасность после покушения на убийство главного инспектора полиции Джона Колдуэлла в прошлом месяце.



"Это повышение уровня угрозы оправдано. Можно разумно задаться вопросом, почему он вообще был понижен до "значительного", когда было очевидно, что группировки по-прежнему активно занимаются убийствами и разрушениями", - возмутился он.

