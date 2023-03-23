



Международный уголовный суд отреагировал на угрозы Медведева и дело Следкома РФ

Международный уголовный суд назвал угрозы экс-президента РФ Дмитрия Медведева попыткой помешать усилиям по привлечению к ответственности за действия, запрещенные международным правом.



"Председательство Ассамблеи государств-участников Римского статута обращает внимание на угрозы в адрес Международного уголовного суда, а также на меры, объявленные против его прокурора и судей, причастных к выдаче ордеров на арест в ситуации в Украине. Председательство Ассамблеи выражает сожаление по поводу этих попыток помешать международным усилиям, направленным на обеспечение ответственности за действия, которые запрещены общим международным правом", - говорится в заявлении суда.



В нем отмечается, что суд, его избранные должностные лица и персонал пользуются твердой поддержкой Ассамблеи государств-участников Римского статута.



"Мы подтверждаем полное доверие к Суду как независимой и беспристрастной судебной институции и вновь заявляем о нашей решительной приверженности поддерживать и защищать принципы и ценности, закрепленные в Римском статуте, и сохранять его целостность, несмотря на любые угрозы", - заявляет председательство Ассамблеи.



"Международный уголовный суд воплощает наше коллективное обязательство бороться с безнаказанностью за самые тяжкие международные преступления. Как последняя инстанция, Суд дополняет национальные юрисдикции. Мы призываем все государства уважать его судебную и прокурорскую независимость", - говорится также в заявлении.



Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда за "незаконное привлечение к ответственности заведомо невиновного" президента РФ Владимира Путина.



Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев пригрозил ракетным ударом по МУС.