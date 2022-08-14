



Между заключенным и изнасилованной надзирательницей провели очную ставку

По словам адвоката бывшей надзирательницы тюрьмы Гильбоа, в отделе по борьбе с преступностью полиции Лахав 443 состоялась очная ставка между его подзащитной и заключенным, которого обвиняют в изнасиловании.



В ходе очной ставки, женщина обвинила заключенного в том, что он "насильник и лжец, который разрушил ее жизнь".



Подозреваемый в изнасиловании заключенный заявил, что сексуальные отношения были по обоюдному согласию и их инициатором была Хила. Также он утверждал, что Хила ревновала его к другим девушкам.

