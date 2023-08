Перестрелка мигрантов в Кале перед отплытием лодки, затонувшей в Ла-Манше

Свидетели утверждают, что перестрелки и столкновения с участием мигрантов произошли всего за несколько часов до того, как затонула лодка, следовавшая из Дюнкерка в Великобританию, в результате чего шесть человек погибли и двое пропали без вести. Очевидец рассказал, что слышал выстрелы в лагере Гранд-Синт недалеко от Дюнкерка в пятницу вечером на фоне столкновений, которые произошли между афганцами и курдами.



Шесть человек, пострадавших от переохлаждения в результате крушения лодки доставлены в больницу в Кенте, один из них находится в реанимации. Еще двое пропали без вести. Французские власти выяснили, что большинство, погибших после крушения лодки, были выходцами из Афганистана.



Новые данные Министерства внутренних дел Франции показали, что только в субботу Ла-Манш пересекли более 500 человек. Рекордное количество – 45 755 человек – пересекло Ла-Манш в 2022 году, что на 60% больше, чем годом ранее.



Активисты заявили, что трагедия подчеркивает необходимость того, чтобы Великобритания открыла безопасные проходы для мигрантов.



“Эта ужасная гибель людей еще раз демонстрирует необходимость системы безопасного проезда в Великобританию для беженцев. Это позволило бы им подать заявление о предоставлении убежища, находясь во Франции, а затем безопасно добраться до Великобритании, не рискуя своей жизнью на небольших лодках”, – считают они.



Энвер Соломон, исполнительный директор Совета по делам беженцев, призвал правительство создать “упорядоченную и гуманную систему предоставления убежища”.



“К сожалению, наши призывы к правительству принять его не увенчались успехом. Ясно, что у них нет никакого желания предотвращать эти опасные переходы”, – утверждает он.

